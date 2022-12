El Viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, sostuvo que los bomberos voluntarios están “preferentemente formados para combatir incendios en edificios o casas” y minimizó el aporte de esos efectivos a la hora de combatir incendios forestales con lo que se ganó el repudió desde el Consejo Nacional de los Bomberos.

El ente repudió "categóricamente" las declaraciones del Viceministro en el canal A24 "por maliciosa e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina" y fue declarado “persona no grata”.

Luego Federovisky expresó vía Twitter sus "disculpas a los bomberos voluntarios ante declaraciones poco claras" de su parte. "No pretendí ofender ni menoscabar su accionar, siempre abnegado. Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetacion, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica. Si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo", agregó.

En una resolución, el Consejo Nacional de Bomberos convocó a "un Sirenazo para el día jueves 29 de diciembre a las 20 horas, en todas las entidades de bomberos voluntarios, como expresión de repudio" y a una manifestación este viernes 30.

Será en todo el país así como en municipios bonaerenses como San Pedro (afectado por los incendios en el delta tal como las provincias de Entre Ríos y Santa Fe), Lezama, Chascomús, Mercedes, Bolívar, General Cerri, un pueblo ubicado a 17Km de Bahia Blanca, Guaminí, Moquehuá, en el partido de Chivilcoy, Navarro, General Las Heras, Rafael Obligado, partido de Rojas, Las Flores, Médanos, partido de Villarino, Tapalqué, Tres Lomas, entre otras localidades.

“Coexisten dos sistemas, el de los brigadistas forestales que dependen del Estado nacional, no son voluntarios, tenían contratos basura hasta el año 2019, los hemos blanqueado, les hemos dado jubilación y aguinaldo, y si hubiera habido sesión en Diputados se hubiera aprobado un esquema de jubilación anticipada en reconocimiento por lo que significa su tarea”, dijo.

Además, agregó: “Los Bomberos Voluntarios son un capítulo aparte y nosotros somos bastante firmes en pedirles a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendio, que se combate de otra manera y necesita otro equipamiento”.

“Los bomberos voluntarios están solamente o preferentemente preparados o formados para apagar un incendio en un edificio, en una casa, que es otra cosa, y además son voluntarios”, señaló Federovisky,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2022.-

CONSEJO NACIONAL DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN

VISTO, los hechos acontecidos en el día de ayer en el Programa “Para que Sepas” emitido por el canal A24, y los dichos del Vice Ministro de Ambiente de la Nación; y

CONSIDERANDO, que EL CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, es el único Ente de tercer grado, representativo ante los poderes públicos nacionales e internacionales de los intereses de los 58 mil hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), según lo establece la Ley Nacional Nº 25.054.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Repudiar categóricamente las declaraciones del Viceministro de Ambiente de la Nación Sergio Federovisky, en el programa “Para que Sepas” en el canal A24 emitido el 27 de diciembre, por maliciosa e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismos y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina.

ARTÍCULO 2.- Declarar persona no grata al Vice Ministro de Ambiente Sergio Federovisky para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntario de la República Argentina.

ARTÍCULO 3. Solicitar al Ministro de Ambiente de la Nación se manifieste en forma inmediata y pública sobre los dichos del Viceministro.

ARTÍCULO 4 . Solicitar audiencia al Ministerio de Seguridad.

ARTÍCULO 5.- Disponer un Sirenazo para el día jueves 29 de diciembre a las 20 horas, en todas las entidades de bomberos voluntarios, como expresión de repudio.

ARTÍCULO 6.- Convocar a movilización en cada una de las ciudades del país en repudio al destrato del sistema de bomberos voluntarios, para el día viernes 30 de diciembre.

ARTÍCULO 7.- Dejar expresado que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina considera que el funcionario en cuestión se tornó indigno para desempeñar un lugar en la función pública.

ARTÍCULO 8.- Comuníquese.