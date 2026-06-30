Diego Santilli asumirá este martes como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno nacional. A las 17.30, el presidente Javier Milei le tomará juramento en Casa Rosada y oficializará el reemplazo de Manuel Adorni al frente del ministerio coordinador.

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La llegada del dirigente del PRO se produce tras varios días de cambios en el Gabinete nacional y marca el inicio de una nueva etapa para una de las áreas más importantes del Poder Ejecutivo. Adorni dejó el cargo mientras enfrenta causas judiciales que investigan un presunto enriquecimiento ilícito.

Dentro del oficialismo destacan que Santilli cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor presidencial Santiago Caputo. Según fuentes de Casa Rosada, el nuevo jefe de Gabinete buscará imprimir rápidamente su propio estilo de gestión y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno.

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Antes de la ceremonia de jura está previsto un encuentro de transición entre Santilli y Adorni, en el que repasarán el estado de la gestión y los principales temas pendientes de la Jefatura de Gabinete.

Uno de los primeros desafíos del nuevo funcionario será reactivar el funcionamiento del ministerio coordinador. Según versiones del oficialismo citadas por Noticias Argentinas, durante los últimos meses la gestión de Adorni quedó concentrada en su estrategia de defensa frente a las investigaciones judiciales, lo que generó cuestionamientos internos por la demora en la resolución de distintos asuntos administrativos.

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En ese marco, también se esperan cambios en el equipo que acompañó a Adorni. Fuentes de Casa Rosada anticiparon que Santilli podría reemplazar a Aimé "Meme" Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; a Federico Sicilia, secretario de Coordinación Legal y Administrativa; y a Ian Lionel Vignale, secretario ejecutivo.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo jefe de Gabinete buscará priorizar la eficiencia en la gestión y revisar designaciones realizadas durante la administración anterior.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a cuestionar el paso de Adorni por la Jefatura de Gabinete. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que el exfuncionario designó a 249 personas desde que asumió el cargo y denunció la incorporación de familiares y allegados a distintas áreas del Estado.

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"Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados, suman cientos que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios", afirmó Aguiar.

El dirigente sindical también apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al sostener que "no se puede hacer la distraída" porque, según aseguró, conocía las incorporaciones realizadas durante la gestión de Adorni.