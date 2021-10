En el marco del reinicio de la campaña de cara a las elecciones generales, Diego Santili convocó a un acto en la Primera Sección Electoral en el distrito de Tigre junto a Facundi Manes y Graciela Ocaña, tercero y segunda de la lista a candidatos bonaerenses.

Diego Santilli fue el encargado de cerrar el acto. Sus frases más destacadas:

“Pasaron cuatros semanas de las PASO donde los Argentinos dijeron basta. Nos cansamos de que no nos alcance la plata, de no tener laburo, de los problemas de la inseguridad. Basta de seguir discutiendo si los chicos tienen o no que ir a la escuela"

“Ganaste vos que quisiste un cambio. Ganaste vos que dijiste por acá no”

“Los argentinos queremos trabajar, educarnos y vivir en paz”

“Los bonaerneses me plantean que nos les alcanza con la changa”

“Tenemos que recuperar la cultura del trabajo y bajarle los impuestos para que puedan generar empleo”

“La gente tiene que estar libre y los delincuentes presos. Tenemos que sacar todos los policias a la calle”

“Tenemos que endurecer las penas y terminar con las puertas giratorias”

“Con Facundo compartimos los valores y tenemos los mismos proyectos. Nosotros creecemos en las diferencias”

“No nos van a robar nuestro futuro”

En tanto, el neurocientífico Facundo Manes, quien perdió la interna de las PASO pero hizo una buena elección expresó:

“Estamos en una crisis multidimensional. Económica, psicológica, educativa, moral. Hay mucho dolor”

“Un chico que no pueda comer o alimentarse en Quilmes, debe ser nuestro hijo”

“Esta pandemia nos va a cambiar. La única manera de salir es dejar las diferencias ideológicas de lado”

“No le podemos echar la culpa a la pandemia de los problemas estructurales de la Argentina”

“El mundo cambió. Podemos aceptarlo o no pero si no entendemos que el mundo se basa en la educación, ciencia y tecnología vamos a quedar más atrás"

“Es Juntos pero con un proyecto que nos convoque a todos”

“Es momento de reconstruir la Argentina”