“Dos votos inesperados para el presidente Javier Milei en el 2027”, chicaneó Luis Caputo en redes al trascender la noticia de que la Diputada de Fuerza Patria Julia Strada y la Senadora del mismo frente Anabel Fernández Sagasti accedieran a créditos del Banco Nación, en medio de las denuncias contra el oficialismo por el beneficio que recibieron múltiples dirigentes libertarios.

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“Caputo: Me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda. Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a continuación, tal como hago yo. En junio del 2025 gestioné un crédito en el BNA, que finalmente salió en marzo de 2026”, respondió Strada.

Y el Ministro replicó: “Me alegro genuinamente por vos. Y no dudo ni por un minuto que lo sacaste por derecha, de lo contrario el Banco Nación no te lo hubiera dado. Yo trabajo para que le vaya bien al país. Vos sos parte de este país. Ojalá haya mucha más gente que saque estos créditos, de cualquier signo político o ideología”.

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“Querido Toto: Que (Felipe) Núñez y (Federico) Furiase - que estaba en situación 2 (no calificaban)- muestren los papeles. Es fácil. Sos su jefe. ¿No creo que quieras ocultar cosas, no?”, cerró la Diputada.

Caputo: me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda.



Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a… https://t.co/plIKrG1BCB pic.twitter.com/Q8Pe6yHtPF — Julia Strada (@Juli_Strada) April 6, 2026

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