"En la Provincia de Buenos Aires, mas del 50% niños son pobres. No estamos en condiciones de andar regalando nada y menos si no hay reprocidad. Por eso presenté el proyecto Salud Para Los Argentinos así los extranjeros que no viven en el país empiezan a pagar el servicio de salud", señaló el Diputado libertario Nahuel Sotelo, al fundamentar su iniciativa.

"Ante los cientos de problemas que hoy atraviesa el sistema de salud de la provincia en cuanto a insumos, infraestructura y demoras en la atención a nuestros ciudadanos, creemos que es imperante la necesidad de instrumentar nuevos mecanismos al sistema sanitario provincial", continuó.

Y añadió: "La provincia de Buenos Aires garantiza el acceso a la salud a cualquier persona extranjera que así lo requiera. Muchas veces en perjuicio de los mismos ciudadanos argentinos que, en ocasiones, no reciben trato prioritario ni siquiera en hospitales de nuestra provincia, siendo la salud pública algo que financia en su conjunto los ciudadanos argentinos".

"Nuestra provincia es destino de miles de extranjeros que la visitan o buscan en ella un lugar para desarrollarse o vivir. Es por ello que, un proyecto de esta naturaleza, proporciona una respuesta a la creciente demanda del sistema sanitario público otorgando la solvencia necesaria para asegurar y mejorar la atención sanitaria que se brinda", sostuvo.