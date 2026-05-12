El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, presentó este lunes un proyecto de ley para ampliar el alcance del suplemento por riesgo especial destinado al personal policial de la provincia de Buenos Aires.

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La propuesta, acompañada por todo el bloque libertario en la Cámara baja, plantea modificar la normativa sobre retribuciones del personal policial para incluir a efectivos que estén expuestos de manera habitual y directa a situaciones de peligro durante patrullajes, operativos y procedimientos.

Mientras Kicillof abandona y castiga a la Policía, presentamos junto al bloque de Diputados de La Libertad Avanza, un proyecto de plus salarial por riesgo para quienes salen todos los días a poner el cuerpo en la calle.



Basta de sueldos miserables y de darle la espalda a los que… pic.twitter.com/Jq3AGGV4WI — Maximiliano Bondarenko (@bondarenko_maxi) May 11, 2026

Según explicó el legislador, actualmente miles de agentes cumplen funciones riesgosas pero no cobran este adicional, lo que genera “una inequidad dentro del sistema retributivo policial”.

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De avanzar la iniciativa, podrían acceder al beneficio efectivos de áreas como explosivos, sustancias peligrosas, aviación policial y fuerzas especiales, además de policías de seguridad y prevención que intervienen en emergencias y hechos delictivos.

Hoy, la ley provincial N°13.982 sólo contempla el suplemento para aeronavegantes, peritos en explosivos, técnicos antenistas y el Grupo Halcón.

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“Con la evolución del fenómeno delictivo, el riesgo dejó de estar concentrado exclusivamente en áreas especiales y pasó a formar parte del trabajo cotidiano de amplios sectores del personal policial”, sostuvo Bondarenko en los fundamentos del proyecto.

El diputado libertario viene endureciendo sus críticas contra la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad. Días atrás cuestionó al Gobierno bonaerense tras el asesinato del cabo de la Policía Federal Matías Nahuel Ceballos en Lanús y también se expresó sobre el crimen del policía Mauro Fabián Molina en La Matanza.