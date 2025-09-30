José Luis Espert siempre se expresa contra el delito con su frase “cárcel o bala”, en alusión al destino para los delincuentes. Ahora que fue vinculado con el narcotráfico, a raíz del aporte de Fred Machado (actualmente detenido) a su campaña de 2019, desde la oposición lo destrozaron.

En este sentido, Eduardo Toniolli lanzó una encuesta en redes sociales, para que los usuarios elijan que castigo le cabría a Espert según su propio criterio: “Cárcel o Bala”.

Bueno @jlespert, llegó la hora de la verdad… — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 30, 2025

Vale destacar que desde la oposición también se pide la expulsión de Espert de la Cámara de Diputados y que baje su candidatura por La Libertad Avanza para el 26 de octubre en Provincia de Buenos Aires. Además, fue denunciado penalmente.

