La marina de Israel interceptó a la flotilla Global Sumud, una formación de 44 naves que llevaba ayuda a Gaza, a poca distancia de la costa de Gaza.

Entre los participantes de la misión se encuentran la activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. La exlegisladora porteña Celeste Fierro va a bordo en la embarcación llamada “Sirius”. El diputado nacional Juan Carlos Giordano formó parte inicialmente pero no pudo continuar.

"La Marina israelí se ha puesto en contacto (....) con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo", indicó el Ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado.

URGENTE: Imágenes muestran la situación crítica de los barcos de la Global Sumud Flotilla tras amenazas israelíes. pic.twitter.com/qaIlRq8nk7 — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 1, 2025

La flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) partió de Barcelona a principios de septiembre, con la intención de llevar ayuda humanitaria (medicinas, alimentos, insumos para bebés, etc.) a Gaza buscando "romper el bloqueo" a la Franja.

Cuenta con unos 45 barcos con centenares de militantes propalestinos procedentes de más de 40 países.

Giordano venía compartiendo desde hace días su travesía a través de sus redes. En tanto que Fierro, la exlegisladora porteña, publicó un video en las últimas horas en el que dice: “Si estás viendo este video, es porque el Ejército de Israel ha frenado nuestra misión humanitaria, voluntaria, no violenta”, y llama a los argentinos a salir a la calle para exigir su liberación “así como también el fin del genocidio” perpetrado por Israel en Gaza.