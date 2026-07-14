El expediente, impulsado por Alejandro Dichiara, modifica las leyes 12.322 -que crea el "Área Patagónica Bonaerense", y 12.323 -que crea la "Zona Austral Desfavorable de la Provincia de Buenos Aires-. De esta modo, se busca consolidar de forma "permanente" los beneficios promocionales para los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra.

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Actualmente, las leyes delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de renovación cada cinco años.

Asimismo, durante la sesión se sancionó una ley que modifica el Régimen Previsional Especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas. El proyecto -que ya contaba con aprobación del Senado- introduce cambios en el artículo 2 de la ley 15.386, con la finalidad de integrar al sistema a quienes no pudieron continuar su carrera en las Fuerzas Armadas como producto de las secuelas de la guerra.

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