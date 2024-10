Este martes, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que modifica la Ley de Armas de Fuego, regularizando la tenencia legítima y prorrogando el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta diciembre de 2027. La iniciativa fue aprobada con 142 votos a favor provenientes del oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, mientras que Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda rechazaron la medida, con la excepción de la diputada Ana Aubone, quien se abstuvo.

El proyecto, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei, establece un proceso ágil y virtual para que los ciudadanos regularicen la tenencia de sus armas de manera sencilla. Uno de los cambios clave es que aquellos que renueven su Credencial de Legítimo Usuario 90 días antes de su vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Asimismo, se extiende el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027, permitiendo a quienes posean armas no autorizadas entregarlas de manera anónima para su posterior destrucción, sin consecuencias legales. A través de un incentivo económico, la ANMaC busca promover la entrega voluntaria, ofreciendo un cupón canjeable por efectivo.

El proyecto también otorga un plazo de 360 días para que los tenedores de armas no registradas puedan regularizar su situación ante la ANMaC. En caso contrario, las armas serán destruidas. La iniciativa ahora deberá pasar al Senado para su aprobación definitiva.

Posturas y debate en el recinto

Durante la sesión, la oposición, liderada por Unión por la Patria, intentó incluir en el dictamen una propuesta para que las armas no registradas fueran almacenadas en los depósitos del Registro Nacional hasta que se complete el proceso de regularización. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), rechazó esta moción, que fue sometida a votación y no prosperó.

Con el falso discurso de que desregulando el mercado de armas de fuego se genera mayor seguridad, Bullrich y Meli promovieron un blanqueo de armas expréss.

Nada más alejado de la realidad: Más armas en las calles solo generarán un mayor peligro para nuestra sociedad. pic.twitter.com/mw0qBwJpm1 — Martin Soria (@MartinSoria_) October 2, 2024

Rodríguez Machado defendió la iniciativa afirmando que "tener un arma no registrada es incurrir en un delito" y destacó que el proyecto ofrece dos soluciones: la entrega voluntaria de armas en desuso y la regularización de aquellas no registradas. Aclaró que la propuesta no modifica la normativa sobre la portación de armas, que sigue reservada a personal de seguridad autorizado.

Por su parte, el diputado Martín Soria (UxP) alertó sobre el impacto de las armas de fuego en la violencia social, señalando que en Argentina se producen "8 muertes por día a causa de armas de fuego" y que "uno de cada cuatro femicidios son cometidos con armas". Soria enfatizó la necesidad de que el Estado profundice sus políticas de desarme para reducir la circulación de armas en los barrios.