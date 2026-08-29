Diputados aprobó una ley contra la discriminación en la Provincia: qué situaciones contempla
La iniciativa impulsada por el pintense Alexis Guerrera busca prevenir y sancionar actos de discriminación, promover políticas inclusivas y facilitar el acceso a la Justicia. También contempla situaciones de xenofobia, racismo y violencia digital.
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto que establece un marco provincial para prevenir, sancionar y erradicar distintas formas de discriminación y que busca brindar herramientas concretas a las personas que sufran situaciones de vulneración de derechos.
La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente de la Cámara, Alexis Guerrera, y tiene entre sus principales objetivos promover políticas públicas inclusivas, fomentar el respeto por la diversidad, garantizar el acceso a la Justicia y generar condiciones para combatir la xenofobia y el racismo.
Durante el debate, Guerrera sostuvo que la igualdad ante la ley necesita estar acompañada por mecanismos concretos que permitan actuar cuando ese principio es vulnerado.
“Todas las leyes que protegen derechos necesitan que ante su vulneración, y fundamentalmente cuando se trata de minorías, exista un marco regulatorio que indique cómo proceder ante la discriminación”, señaló.
El legislador advirtió además que las situaciones discriminatorias también pueden tener como origen al propio Estado y planteó que una norma específica permitiría establecer un camino para quienes consideren vulnerados sus derechos.
El foco también está puesto en las redes sociales
Uno de los aspectos destacados durante el tratamiento fue la incorporación de la problemática de la violencia y la discriminación en entornos digitales.
Guerrera señaló que actualmente las redes sociales forman parte de un escenario en el que se producen ataques, estigmatizaciones y distintas formas de discriminación.
En ese sentido, cuestionó la circulación de mensajes discriminatorios desde distintos sectores y sostuvo que la Provincia necesita contar con herramientas para intervenir frente a esas situaciones.
La iniciativa recibió el acompañamiento de distintos bloques.
El diputado del PTS-FIT, Christian Castillo, manifestó el respaldo de su bancada y vinculó el debate con distintas situaciones de discriminación en el ámbito laboral.
Durante su intervención, cuestionó cambios introducidos por el Gobierno nacional y sostuvo que, según su interpretación, determinadas situaciones de discriminación laboral requieren nuevas herramientas para garantizar la protección de los trabajadores.
Por su parte, la diputada Sofía Vannelli destacó que la iniciativa permitirá mejorar el acceso a la Justicia de colectivos que atraviesan situaciones de discriminación en sus comunidades.
Con la aprobación de Diputados, el proyecto avanza dentro del proceso legislativo bonaerense para establecer un marco específico de protección frente a actos discriminatorios.
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