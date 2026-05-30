La Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto que brinda contención a las familias que reciben un diagnóstico de síndrome de Down, tras la unificación de sendos proyectos del diputado Diego Garciarena y las diputadas Sabrina Sabat y Alejandra Lorden.

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La Ley nacional 27.716 de Diagnóstico Humanizado fue sancionada en 2023. El texto exige que, por un lado, la comunicación médica sea empática, humanizada y brinde información veraz, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico y red de apoyos disponibles.

Además, obliga a los equipos de salud a formarse en el Modelo Social de discapacidad y Derechos Humanos; y fomenta el acceso temprano a terapias de desarrollo para asegurar una mejor calidad de vida y plena inclusión desde el nacimiento.

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Al respecto, Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, agradeció el aporte del pediatra especialista en síndrome de Down Eduardo Moreno Vivot y realizó un reconocimiento "a la política, porque sin ella no sería posible sancionar estas leyes. Esto demuestra que cuando la cuestión tiene que ver con la humanidad, el amor y mejorar los derechos de la gente es mucho más fácil construir consensos mayoritarios" destacó, al tiempo que reivindicó "las construcciones colectivas y la humanidad y el amor como fundamento legislativo".

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