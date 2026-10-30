La Cámara de Diputados bonaerense firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Previsión Social (IPS) para fortalecer la capacitación de su personal y mejorar los procesos administrativos del organismo legislativo.

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El acuerdo fue rubricado por el presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, y la titular del IPS, Marina Moretti. El objetivo es desarrollar actividades de formación y actualización en materia previsional, además de promover el intercambio de conocimientos entre ambas instituciones.

Como parte del convenio, se implementará un canal de asesoramiento especializado para que los trabajadores legislativos puedan realizar consultas directamente al IPS y recibir respuestas sobre cuestiones previsionales.

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La iniciativa también apunta a brindar nuevas herramientas al personal para modernizar y agilizar la gestión administrativa de la Cámara.

De la firma participaron el secretario legislativo de Diputados, Gervasio Bozzano; el diputado Juan Pablo de Jesús; y la secretaria de Desarrollo con la Comunidad de la Cámara, Rosana Sotelo.

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