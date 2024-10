En el auditorio de la Cámara de Diputados, se presentó el libro "Hablemos de suicidio", una investigación periodística realizada por Marcela Ojea y Fernando Tocho. El evento, organizado por el vicepresidente de la Cámara, Fabián Luayza, y el presidente del bloque Unión, Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, buscó poner en foco una problemática de salud pública que afecta a todo el país.

Durante la presentación, se destacó la importancia de hablar abiertamente sobre el suicidio. El Dr. Hernán Alessandría, especialista en psiquiatría y psicología médica, subrayó que en Argentina once personas se suicidan cada día. "Hablar del suicidio no mata, lo que mata es el silencio", afirmó, al referirse al tabú que rodea este tema. Además, mencionó que el 85% de las personas con trastornos mentales no acceden a tratamientos adecuados.

El libro se basa en un relevamiento de datos sobre los suicidios ocurridos en La Plata y el Gran La Plata entre 2017 y 2019, con la intención de visibilizar una problemática que crece y afecta a personas de todas las clases sociales. "Cuando el suicidio sale a la calle, es porque busca ser visible", dijo Ojea, quien junto a Tocho investigó la falta de estadísticas fiables sobre el tema.

Tocho aportó estadísticas alarmantes, mencionando que en 2023 los suicidios en el Gran La Plata superaron a las víctimas de accidentes de tránsito y homicidios. En total, 110 personas se quitaron la vida en esta región, mientras que en todo el país, se registraron 5195 casos. "Se suicida una persona cada dos horas y media en Argentina", expresó.

El diputado Gustavo Cuervo calificó el tema como urgente y necesario de abordar en todo el país. Por último, Luayza destacó el compromiso transversal de la Cámara de Diputados para trabajar en proyectos que busquen soluciones a esta problemática, dejando de lado las diferencias políticas. Del acto también participaron Viviana Romano, Sabrina Sabat, Constanza Moragues Santos, Martín Rozas, Claudio Frangul, Ariel Archanco y Julio Pasqualin.