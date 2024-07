Mauricio Garcia, un hombre con trayectoria política que decidió continuar en la función pública aunque cambiando de rubro. El pasado 11 de diciembre, el exconcejal asumió al frente de la administración del Hospital Saturnino E. Unzué, en tanto que la dirección médica del nosocomio pasó a estar a cargo del Dr. Eduardo Moritán.

Luego de transitar ocho años en el Concejo Deliberante, García compitió en las últimas elecciones, como precandidato a la intendencia de 25 de Mayo en representación de la UCR. Las PASO le dieron el triunfo al hombre de Juntos por el Cambio quien finalmente se quedó con la intendencia. “Entonces decidí acompañar a Ramiro Egüen y luego él me convocó para asumir la dirección administrativa del Hospital”, explicó en diálogo con LANOTICIA1.COM .

El actual intendente, Ramiro Egüen y Mauricio García.

Tratándose de una institución municipal, el largo ejercicio en la función pública permitió a García estar familiarizado con muchas de las situaciones y problemáticas del Hospital, máxime contemplando el rol de oposición que ocupó durante la gestión de Hernán Ralinqueo. Ahora, como directivo, enfrenta las problemáticas que acucian a la salud pública en un contexto de crisis socioeconómica y casi 10 años de unas gestión de la que tiene varios puntos a cuestionar.

El primer tema sobre el que quiero consultarle es por el proyecto aprobado recientemente en el Concejo Deliberante que habilita a los profesionales a prescribir recetas en formularios de obras sociales. ¿Cómo se está instrumentando esta novedad?

Nosotros lo pusimos en marcha y esto se enmarca en una situación en la que el hospital está teniendo una mayor afluencia de gente, mucho mayor por la situación socioeconómica, porque las obras sociales no andan, etc. Yo hice un relevamiento hace poco y te puedo decir que tenemos un 50% más de pacientes, en guardia y en consultorio, que el año pasado en el mismo mes, lo cual es una barbaridad.

Y además tenemos también mayor complejidad en las consultas, porque obviamente, la persona que tenía un mejor poder adquisitivo o que la Obra Social le funcionaba, (tené en cuenta que nosotros somos una ciudad mediana del centro de la provincia de Buenos Aires), bueno, cuando tenía un problema cargaba el familiar o se iba en el auto a Junín o La Plata y se atendía ahí, hablando de patologías complejas, hoy por hoy vienen todas al hospital.

O sea, viene una mayor cantidad de gente porque no no le da la plata, entonces, la gente que viene y que tiene obra social, los médicos le daban la receta en un papel en blanco con el sello del hospital, pero en la farmacia no te hacen el descuento entonces era un problema que vimos ni bien entramos. Esto para los que pueden comprar, porque hay mucha gente que no puede y a la que les damos los medicamentos.

Entonces hablé con el jefe de facturación que asumió en conjunto con la nueva dirección, él está haciendo una gestión muy eficiente de captación de Obra Social y me dice: ‘Yo te consigo’, y así fue. Lo primero que conseguimos fue de IOMA y después también de otras obras sociales. Entonces ahora, cuando el paciente no se va con los remedios del hospital, o sea no tiene criterio de Desarrollo Social para que le demos los medicamentos, se le hace la receta en el recetario de la Obra Social.

Y si esto en los hechos ya estaba funcionando, ¿por qué pasó por el Concejo Deliberante?

Esto que ya estaba en funcionamiento fue advertido por la oposición que hizo un proyecto… viste esas picardías políticas que siempre existen, aunque nosotros ya lo estábamos haciendo en realidad. El proyecto a lo que apuntó fue a que le diéramos más publicidad para que la gente supiera, por eso cuando a mí me preguntan los concejales propios ‘presentaron esto a ver qué hacemos’, decirle que sí. En realidad, lo importante es que la gente tenga las cosas y lo de lo de la publicidad es verdad; por ahí nosotros, con el fragor del trabajo diario no hacemos la suficiente comunicación, entonces vino bien, pero en realidad ya lo estábamos haciendo, tanto en la guardia como en los consultorios.

¿El Hospital atiende también a gente de localidades aledañas?

25 de Mayo es uno de los partidos más grandes de la provincia, tiene 460.000 hectáreas y tenemos muchas localidades satélites de las cuales la más importante es Norberto de la Riestra que ya es una ciudad, que está al norte del partido, y que tiene hoy por hoy unos 7.000 habitantes. Y después muchos pueblos chiquitos de 1000 ó 1200 y toda la gente del interior se atiende en nuestro hospital que funciona bajo bajo el esquema de ente descentralizado y engloba todos los efectores públicos de salud del partido. Es decir, el Hospital Unzué que es el de la ciudad cabecera; el Hospital San Roque que es el de Norberto de la Riestra; un Hospital Geriátrico que está en Gobernador Ugarte, un pueblito que está para el lado de Chivilcoy; y después todas las salas de primeros auxilios y los CAPS, los Centros de Atención Primaria de la Salud.

Y en estos efectores de salud que menciona, como en los CAPS, ¿también se notó un aumento en la demanda en comparación con el año pasado?

Tanto no, porque tenemos un problema y es que estuvieron muy abandonados durante muchos años, entonces los CAPS no atajan, como decimos nosotros, lo que tienen que atajar. Faltan horas médico, o sea, cantidad de médicos y la gente, por el abandono que hubo durante tantos años, los perdió como referente y directamente vienen al hospital; que es un problema, por eso también tenemos más gente, por ejemplo, la guardia del hospital está detonada a veces, o sea, atiende 140 pacientes por día, para una ciudad como la nuestra, es un montón.

Y en el hospital, ¿Cómo están con el tema recursos humanos?

Y como en toda la salud, pública y privada, porque yo hablo mucho con gente de distintos sectores, faltan especialidades, pediatría es un problema, clínica médica es un problema, algunas otras especialidades también faltan, pero nosotros estamos bastante bien cubiertos. O sea, tenemos especialistas y hemos incorporado más médicos, tenemos una estructura de personal de 460 agentes totales, después del municipio, es la estructura más grande de 25 de Mayo.

¿Hay alguna especialidad con la que no cuenten y en la que estén apuntando a incorporar profesionales?

Sí, estamos buscando otorrinolaringólogos, por ejemplo, que es una de las especialidades que no hay en abundancia. Estamos buscando neurólogos. Tenemos en realidad una neurocirujana que también es neuróloga pero se le complica para atender toda la demanda. Tampoco tenemos gastroenterólogos, tenemos dos médicos que son cirujanos y que también son gastroenterólogos entonces atienden parte de la demanda, pero necesitamos para consultorio.

Otra cosa que no es menor es la fatiga del profesional, por ejemplo en la guardia, yo soy director administrativo pero voy a diario a la guardia, me doy una vuelta y la verdad que los entiendo porque un médico hace 8 horas que está de guardia y ya vio a 50 pacientes, por eso estamos tratando de reforzar guardias.

¿Con qué fondos cuenta el Hospital para solventar los gastos?

El tema es así, la Coparticipación que reparte la Provincia se establece en función del CUD, del Código Uniforme de Distribución, el CUD tiene un componente de salud donde los municipios que tienen Hospital Municipal, por la cantidad de camas y un montón de otros variables, recibe un poco más de coparticipación. Por eso el municipio 25 de Mayo, la parte de la coparticipación que recibe por el componente de salud, es destinada a los gastos que nosotros tenemos. El municipio, por ejemplo, paga todo lo que es sueldos, o sea todos los meses me giran una partida para pagar sueldo que no es menor, es la partida más grande que tengo todos los meses, calculá que con 460 agentes donde hay médicos guardia y personal de planta, eso por un lado.

Y por otro lado, el hospital es una institución de autogestión, entonces también facturamos a obras sociales, entonces el gasto operativo, me refiero a medicamentos; oxígeno; combustible; descartable; comida; etc., en realidad en este momento no me alcanza lo que facturamos, pero el gasto operativo trato de pagarlo con lo que el hospital factura a obras sociales. De esa partida, lo más importante es lo de PAMI que viene con un atraso de 60 días, pero llega regularmente todos los meses, esa es la partida más grande. Después tenemos las otras obras sociales, que como sabrás, las cartillas médicas, los valores de las distintas prácticas, están por el piso, ahora lo actualizaron un poco y las obras sociales pagan malísimamente mal, tenemos que andar permanentemente por atrás. Pero bueno, los recursos del hospital se componen en su gran mayoría, te diría en un 80- 85% en coparticipación de salud y un 15 ó un 20 % en recursos propios que es lo que le facturamos a las obras sociales.

Y detalle un poco la situación con IOMA

La Obra Social de la Provincia, que tenemos mucho porque hay municipales, policía, docentes, tiene una deuda con el hospital de 60 millones de pesos, viene con un atraso muy importante. Hace poco logramos que nos pagara una una factura de 20 millones de pesos, pero teníamos un atraso muy importante con IOMA, es uno de los problemas que tenemos y eso que en el tema facturación, aumentamos mucho la gestión de cobro por un trabajo que hicimos desde que entramos a la Dirección. Antes había mucha gente que venía tenía obra social y no la declaraba y nadie se la pedía. Uno de los hitos que podemos mencionar de la gestión que hemos tenido hasta ahora, es la apertura de la oficina de Admisión que es una ventanilla que está a la entrada del hospital por la cual tiene que pasar todo el que entra, sea para guardia, turno en consultorio o cirugía, pasa por la oficina de admisión y lo primero que hacen los chicos es pedirle todos los datos de Obra Social, y aunque que aumentamos mucho la facturación, los costos subieron.

¿En qué condiciones encontraron el Hospital cuando asumieron y cómo trabajan en función de eso?

Uno de los problemas, por ejemplo, que encontramos en el hospital cuando asumimos, es que estaba muy caído de insumos, había varios problemas, pero la planta de personal estaba desbordada, típico de los órganos estatales que se mete gente y después no se puede sostener. La planta de personal estaba desbordada y nosotros la hemos ido saneando., cuando entramos había 520 agentes y hoy estamos en 460. Y encontramos un hospital con los equipos médicos sin mantenimiento, entramos y se nos rompió el equipo de rayos, por ejemplo, un equipo fundamental para el funcionamiento del hospital y no había insumos.

Entonces, una de las primeras cosas que hice fue empezar a garantizar los insumos, porque yo puedo tener médico todo bárbaro pero sin insumos…Cuando entramos el 11 de diciembre, e director médico me dice: ‘Tenemos que reprogramar cirugías porque no hay hilo de sutura, no hay anestésico, etc.’ Nosotros empezamos a hacer mantenimiento de los equipos, invertimos en aparatología y en función de eso, es difícil todos los meses, no alcanzamos, por eso ha crecido un poco la deuda, pero lo que pasa es que el hospital en esta situación que vive el país no puede dejar de de brindar los servicios.

¿Qué situaciones ya pudieron resolver y qué desafíos le restan por afrontar a esta nueva gestión?

Hemos hecho unas cuantas cosas, por ejemplo, el doctor Moritán estableció la jefatura de servicio, nos faltan algunos, pero había servicios que no tenían jefatura y funcionaban en piloto automático. También el hospital nos está quedando chico, porque con esta cantidad de gente que llega muchas veces tenemos colmada la capacidad de camas, así que hay un equipo de arquitectos que contrató el municipio que está haciendo un relevamiento para ver si podemos hacer alguna ampliación en algún momento.

En Norberto de la Riestra tenían un equipo de rayos que se utiliza mucho no solo para los traumatológicos sino también en esta época para todo lo que es pulmonar, y el equipo no era malo pero todavía usaban revelador, a la vieja usanza, con la placa metiéndola en el líquido. Bueno, nosotros compramos un equipo digitalizador con lo cual hoy por hoy Riestra tiene su equipo digitalizado y te da la la placa en un CD.

Por decisión del intendente, con un aporte de la Municipalidad compramos un mamógrafo, porque hace dos años que no había, con lo que esto significa. Después se habla del Octubre Rosa pero si no tenés uno de los aparatos clave para la detección temprana del cáncer de mama…. Hacía dos años que se había roto el otro mamógrafo y teníamos 200 turnos atrasados que ya los estamos casi completando. Compramos un mamógrafo usado reacondicionado en fábrica, pero que nos anda muy bien

Esta semana entregamos en el Servicio de Cirugía del Hospital un electrobisturí, porque hay cosas que la verdad te llaman la atención, son situaciones lamentables, el hospital había comprado hace unos años 4 ó 5 años, una torre laparoscopica pero no tenía electrobisturí, así que estaba ahí guardadita en el quirófano, alguna vez por ahí vino algún especialista que trajo el equipo que necesitaba y la usó, pero es como comprar un auto nuevo 0 km y lo tenés en el garaje de tu casa porque no tenés la rueda.