Discapacidad: el Senado bonaerense aprobó un proyecto para crear espacios de higiene y cambio
La iniciativa busca garantizar baños adaptados para jóvenes y adultos con discapacidades severas. Durante el debate participó Carolina Grancela, mamá de Milo, quien expuso las dificultades que enfrentan las familias en los espacios públicos.
La Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto para establecer espacios de higiene y cambio accesibles para jóvenes y adultos con discapacidades severas o que necesiten asistencia para esas tareas.
La iniciativa fue presentada por la senadora Amira Curi (Fuerza Patria) y busca garantizar condiciones adecuadas de higiene, intimidad y dignidad para las personas con discapacidad que necesitan asistencia fuera de sus hogares.
Durante la reunión participó Carolina Grancela, mamá de Milo, un niño de siete años cuya familia impulsa una campaña solidaria para viajar a India y acceder a un tratamiento neurológico. Grancela expuso las dificultades que enfrenta para asistir a su hijo en espacios públicos ante la falta de infraestructura adecuada.
Además, la comisión aprobó por unanimidad otros proyectos vinculados con la inclusión. Entre ellos, la creación de un Plan Provincial Integral de Cuidados, impulsado por María Rosa Martínez (Fuerza Patria), y la incorporación progresiva de sistemas sonoros en semáforos peatonales para mejorar la autonomía y seguridad vial de las personas con discapacidad visual.
También avanzó la propuesta de Natalia Quintana (Hechos-UCR Identidad) para crear una Guía Provincial Accesible de Derechos para Personas con Discapacidad, con información sobre prestaciones, beneficios, servicios y mecanismos de reclamo.
Por mayoría, además, se aprobó declarar ciudadana ilustre post mortem a Lohana Berkins, por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y del colectivo travesti-trans. La comisión también dio aval a una declaración de interés legislativo por la Marcha del Orgullo TLGBINB de La Matanza, prevista para el 31 de octubre.
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