El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, intimó a su par de Azul, Nelson Sombra, a brindar explicaciones por el traslado de una familia de 11 integrantes en situación de calle a su distrito sin articulación previa con el Municipio.

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El pasado 13 de agosto, la familia fue trasladada desde Azul en un vehículo oficial y dejada en la estación de trenes de Tandil, sin notificación previa.

El grupo está integrado por 11 personas, entre ellas cinco menores de edad, y según denunciaron, llegó a la ciudad sin alojamiento ni asistencia previamente coordinada.

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La situación fue detectada por el Centro de Monitoreo de Tandil, que permitió activar un protocolo para brindarles resguardo y asistencia.

Frente a esta situación, Lunghi le exigió al intendente peronista que brinde explicaciones sobre el operativo de traslado, se haga cargo de los gastos de asistencia que debió utilizar Tandil para atender la emergencia y coordine el regreso del grupo de manera segura a su ciudad de origen, en un plazo no menor de 48 horas.

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Además, solicitó que su par de Azul identifique a los funcionarios y agentes municipales que participaron de la decisión y ejecución del operativo de traslado de la familia azuleña.

De no obtener una respuesta en el plazo establecido o si la contestación no permite resolver la situación, el jefe comunal radical advirtió que evaluará avanzar con las acciones administrativas, civiles y eventualmente penales que correspondan contra Sombra.

Desde el gobierno de Azul dieron una versión diferente sobre lo ocurrido. El secretario de Desarrollo de la Comunidad, Omar Seoane, negó que se haya tratado de un abandono y sostuvo que la propia familia había solicitado ser trasladada a Tandil porque buscaba alejarse de una situación de violencia y comenzar una nueva etapa.

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Según explicó el funcionario, los integrantes del grupo habían manifestado que contaban con posibilidades de trabajo y alojamiento en la vecina ciudad. Ante ese pedido, el Municipio dispuso el traslado en un vehículo oficial.