La interna del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la ex senadora provincial y diputada nacional Teresa García, quien cuestionó al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof, por avanzar anticipadamente en el armado de listas para la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. “Los vemos muy apurados, le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”, advirtió.

García apuntó contra lo que consideran una estrategia del kicillofismo para impulsar una nómina propia y quedarse con la presidencia del PJ provincial. En ese marco, sostuvo que antes de discutir cargos partidarios, el peronismo debería concentrarse en otros temas urgentes. “Antes del 15 de marzo tenemos que prepararnos para ver qué hacemos con el ahogamiento que Milei le va a seguir haciendo a la provincia, cómo trabajamos para iniciativas que le cambien la vida a la gente y cómo damos el debate que quiere instalar La Libertad Avanza sobre la Boleta Única de Papel”, enumeró.

La dirigente remarcó que esos debates “están antes que el armado de listas paralelas y la discusión por las reelecciones de intendentes”, y negó que desde el kirchnerismo se esté promoviendo una competencia interna. “Nosotros no estamos instruyendo a intendentes o referentes para que armen listas propias; nuestro espacio no está viendo esa posibilidad”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de definiciones claves dentro del PJ bonaerense. Durante las primeras reuniones de la Junta Electoral del partido, las distintas corrientes coincidieron en la conveniencia de presentar una lista única, aunque hasta el momento no se avanzó en negociaciones concretas para alcanzar un consenso de cara al cierre de candidaturas, previsto para el 8 de febrero.

Sin embargo, desde el kirchnerismo señalan que el MDF estaría empujando una lista propia, algo que, según recuerdan, ya ocurrió en algunos distritos durante elecciones anteriores. García evocó lo sucedido en el cierre de listas seccionales del año pasado: “Hubo una presentación anticipada de listas propias por parte del sector del MDF y después se terminó cerrando una lista única”.

Desde el espacio del gobernador sostienen que solo podría haber consenso si la conducción queda en manos de alguien que “represente a todos”, y no descartan que, de no alcanzarse un acuerdo, la definición se dirima en una elección interna. “Si finalmente no hay lista conjunta, habrá elecciones como plan B”, deslizaron.

Frente a ese escenario, Teresa García buscó despejar versiones sobre un supuesto distanciamiento entre el PJ bonaerense y el gobernador. “Nunca el partido planteó cuestiones en contra del gobernador, todo lo contrario. Cuando Javier Milei dijo que quería intervenir la provincia, el partido pleno acompañó al gobernador”, recordó. No obstante, aclaró que el PJ es un espacio plural. “El gobernador hoy representa un sector político, pero hay otros sectores que también participan de la vida partidaria”, sostuvo.

Finalmente, García subrayó el rol institucional del partido más allá de las disputas internas. “El PJ tiene responsabilidades en la formación política, en generar ideas, en acompañar planes de gobierno y en la vida electoral, donde se legitiman candidatos y listas. Esa es la vida partidaria”, concluyó.

Cronograma de elecciones del PJ bonaerense