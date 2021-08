Por Ramiro Pablo Gómez

Un video filmado por los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, armó un revueló y provocó la suspensión de la docente Laura Radetich quien aparece debatiendo acaloradamente con los estudiantes sobre “política”.

“¿Por qué tiene ojitos celeste no va a robar? ¡Te robo el futuro!”, exclamó la docente en referencia a Mauricio Macri y su gestión de 4 años.

Esta difusión causó la indignación de los dirigentes de Juntos por el Cambio como Alejandro Finocchiaro, Alex Campbell o el precandidato a Diputado Nacional por la Provincia, Diego Santilli, quienes calificaron el hecho como “adoctrinamiento”:

“Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes”, expresó Santilli.

En los videos (son 5 en total) Laura Virgina Radetich de 59 años no oculta su preferencia política y la debate de manera apasionada y en tono agresivo con los estudiantes.

Docente: Macri perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca entre sus amigos

Alumno: Votan a una vicepresidenta (Cristina Kirchner) que tiene causas

Docente: ¿Causas de qué? Yo vi a un fiscal montado en un retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión

En ese tono se dio la discusión. Voz elevada y vocabulario vulgar. Un docente debe elevar el nivel y, desde ese lugar, la sanción puede ser correcta. Estas no son las formas para dar una discusión política dentro de las aulas pero “lo político” no está por fuera de la vida de los estudiantes. Un docente puede generar un debate argumentado sobre política pública o gestiones de gobierno con sus alumnos. La política debe discutirse también dentro de la escuela.

Eso no implica necesariamente que los estudiantes salgan del aula repitiendo lo que un docente expuso. Eso es una subestimación hacia los alumnos que supone una incapacidad irreflexiva de los jóvenes ¿y los adultos si reflexionan? ¿No será que no reflexionaron antes?

La actitud paternalista con frases como “se meten con los chicos en las aulas” va en dirección de esa subestimación. Una sociedad “educada” es la que puede debatir, discutir, argumentar y reflexionar, entre otras cosas, sobre los procesos histórico político. ¿Cuál es el límite de edad donde se puede o no se puede debatir de política? ¿Ser mayor de 18 te convierte en un ser reflexivo o ya es tarde?

Es cierto que este no es el ejemplo más feliz. Si bien no sabemos los detalles de la sanción la consideramos, en principio, correcta pero no estamos de acuerdo en que no se pueda debatir los procesos políticos en las aulas porque si los estudiantes “son el futuro” deben estar preparados para discutirlo.

Además, el campo educativo no está separado del político. Las temáticas que se aprenden y estudian no escapan a una cierta mirada política de la realidad y del mundo. La historia, por ejemplo, puede ser contada de diversas maneras. ¿Cuánto tiempo tardó la escuela en condenar la matanza indígena de Cristóbal Colón y compañía y dejarnos de vender espejitos de colores? ¿y eso no es política?