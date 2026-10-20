El acuerdo salarial que el gobierno de Axel Kicillof alcanzó con los principales gremios docentes no logró desactivar el conflicto en las escuelas bonaerenses. Mientras el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aceptaron la propuesta oficial, sectores opositores a esas conducciones anunciaron nuevas medidas de fuerza para esta semana.

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La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires convocó a un paro para este martes 20 de octubre y anunció una olla popular para el miércoles 21 frente a la Gobernación bonaerense, en La Plata. Por su parte, la lista Multicolor de SUTEBA llamó a una huelga provincial para el miércoles y a una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) el jueves 22.

El reclamo se centra en el monto de la recomposición salarial, que los sectores disidentes consideran insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. También cuestionan el modo en que se resolvió la negociación paritaria.

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El acuerdo contempla un aumento del 6% en dos tramos, correspondientes a octubre y noviembre, calculados sobre los salarios de septiembre. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió el entendimiento y agradeció la “colaboración, entendimiento y comprensión” de los representantes gremiales que aceptaron la propuesta.

Durante su conferencia de prensa semanal, Bianco explicó que la negociación se desarrolló en un contexto de dificultades financieras, marcado por la caída de la recaudación provincial y de los recursos provenientes de la Nación. Además, confirmó que la próxima revisión salarial será en diciembre.

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Desde la Asociación de Maestros calificaron de “miserable” la oferta y cuestionaron los componentes del incremento. Según el desglose difundido por la organización, la propuesta contempla $10.491 de aumento al básico, $4.256 correspondientes al código 455 y $921 por incentivo docente. El sindicato sostuvo que parte de esas sumas se paga por fuera del básico y concluyó: “No es aumento, es ajuste”.

La entidad también cuestionó al Frente de Unidad Docente Bonaerense. Según denunció, el acuerdo ya estaba cerrado el 13 de octubre, de acuerdo con el acta paritaria, aunque dos días después las conducciones sindicales habrían presentado la negociación como si continuara abierta.

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En declaraciones a 0221, el secretario general de la Asociación de Maestros, Claudio Vigne, expresó su rechazo a la recomposición salarial y manifestó su malestar con la representación gremial del sector.

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Los cuestionamientos a la conducción sindical también aparecieron días atrás en una entrevista de LANOTICIA1.COM con el diputado nacional del PRO y exministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Al analizar la situación educativa bonaerense, el legislador sostuvo que SUTEBA es “socio” del Gobierno provincial y afirmó que el gremio “controla el Ministerio de Educación bonaerense”. Sus declaraciones se dieron en el marco de sus críticas a la política educativa y al vínculo entre las autoridades provinciales y la conducción sindical.

Con el acuerdo salarial ya cerrado con los gremios mayoritarios, la atención estará puesta en el alcance de las medidas de fuerza y en la respuesta que dé el Gobierno bonaerense a los reclamos de los sectores disidentes. La revisión salarial prevista para diciembre será otra instancia clave para evaluar si la negociación logra contener el conflicto.