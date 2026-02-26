La CONADU Histórica anunció un paro nacional de 48 horas que comenzará este viernes y se extenderá durante todo el lunes, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Senado se dispone a convertir en ley y a la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.

La medida incluirá cese de actividades y movilización, y fue resuelta por el Plenario de Secretarías Generales de la federación, que reúne a asociaciones de base de distintas universidades del país.

En ese marco, la Asociación de Docentes de la UNLu (ADUNLu) informó que el plenario evaluó el impacto que tendrían ambas iniciativas sobre los derechos laborales, el salario docente y el presupuesto destinado a las universidades públicas.

Desde CONADU Histórica sostienen que tanto la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional como la modificación de la Ley 27.795 afectarían las condiciones de trabajo y la sustentabilidad financiera del sistema universitario.

Respecto de la ley de financiamiento, el plenario definió realizar el paro de 48 horas al inicio de su tratamiento en comisión, acompañado de acciones de visibilización que organizará cada asociación de base en su respectiva universidad.

Además, la federación ratificó “la defensa integral de la ley vigente como herramienta central para garantizar el sostenimiento presupuestario del sistema universitario y la recomposición salarial pendiente”.

El plenario también resolvió mantener el estado de alerta, movilización y sesión permanente ante el avance de los proyectos en el Congreso.