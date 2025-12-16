En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.430,14, para la compra y $1.484,81 para la venta este 16 de diciembre, lo que representa una suba de 1,34% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.430 y para la venta $1.480 (sube 1,02%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, representa una suba de 1,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.504,30 lo que representa una suba de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.924.

Por último el dólar mayorista está $1.442 para la compra y $1.451 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.534,01.

