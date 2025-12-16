💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este 16 de diciembre de 2025
Tras el anuncio de la actualización de las bandas de flotación, el informal alcanzó una cifra que no llegaba desde antes de las elecciones. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.430,14, para la compra y $1.484,81 para la venta este 16 de diciembre, lo que representa una suba de 1,34% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.430 y para la venta $1.480 (sube 1,02%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, representa una suba de 1,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.504,30 lo que representa una suba de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.924.
Por último el dólar mayorista está $1.442 para la compra y $1.451 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.534,01.
