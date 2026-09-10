En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.482,58 para la compra y $1.533,95 para la venta este 10 de septiembre, lo que representa una baja de 0,04% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa una suba de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.536,39 lo que representa una suba de 0,25% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.503 para la compra y $1.512 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.590,09.

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