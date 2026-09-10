💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 10 de septiembre de 2026
El mayorista, referencia para el mercado, bajó, mientras que el informal, tuvo una leve suba. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.482,58 para la compra y $1.533,95 para la venta este 10 de septiembre, lo que representa una baja de 0,04% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa una suba de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.536,39 lo que representa una suba de 0,25% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.
Por último el dólar mayorista está $1.503 para la compra y $1.512 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.590,09.
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