En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.409,40, para la compra y $1.460,45 para la venta este 10 de diciembre, lo que representa una suba de 0,05% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (se mantiene).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.476,11 lo que representa una suba del 0,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.427 para la compra y $1.436 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.507,48.

Puede interesarte

Ads