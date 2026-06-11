En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.402,20 para la compra y $1.453,60 para la venta este 11 de junio, lo que representa una baja de 0,48% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (baja de 0,34%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.449,23 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.

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Por último el dólar mayorista está $1.423,50 para la compra y $1.432,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.494,07.

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