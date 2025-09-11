En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.393,45, para la compra y $1.445,43 para la venta este 11 de septiembre, lo que representa una suba de 0,81% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.395 y para la venta $1.445 (sube 0,70%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa una suba de 1,81% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.444,79 lo que representa una suba de 1,10% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.878,50.

Por último el dólar mayorista está $1.423 para la compra y $1.432 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.447,89.

