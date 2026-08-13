💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 13 de agosto de 2026
En Nación se mantuvo estable mientras que el informal subió cinco pesos. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1464,59 para la compra y $1.515,66 para la venta este 13 de agosto, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, representa una suba de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.520,94 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.
Por último el dólar mayorista está $1.483 para la compra y $1.492 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.580,29.
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