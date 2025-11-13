💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 13 de noviembre de 2025
El oficial sigue en Banco Nación a la baja esta semana. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.382,14, para la compra y $1.433,55 para la venta este 13 de noviembre, lo que representa una baja de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (baja 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.462,04 lo que representa una suba de 0,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.
Por último el dólar mayorista está $1.397 para la compra y $1.406 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.479,90.
