En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.269,21, para la compra y $1.311,41 para la venta este 14 de agosto, lo que representa una baja de 1,27% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.270 y para la venta $1.310 (baja 1,13%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta, representa una baja de 1,49% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.324,73 lo que representa una suba de 0,50% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.703.

Por último el dólar mayorista está $1.291 para la compra y $1.300 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.325,22.

