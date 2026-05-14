💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 14 de mayo de 2026
Tanto el informal como la cotización en Nación, se mantuvieron. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.362,24 para la compra y $1.414,07 para la venta este 14 de mayo, lo que representa una suba de 0,27% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.418,81 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.
Por último el dólar mayorista está $1.387 para la compra y $1.396 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.479,80.
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