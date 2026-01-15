En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.423,63 para la compra y $1.466,87 para la venta este 15 de enero, lo que representa una baja de 0,55% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.420 y para la venta $1.470 (baja 0,68%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, representa una baja de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.473,83 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.911.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.432,50 para la compra y $1.441,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.511,89.

Puede interesarte

Ads