💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 15 de enero de 2026
El oficial sigue su tendencia a la baja. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.423,63 para la compra y $1.466,87 para la venta este 15 de enero, lo que representa una baja de 0,55% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.420 y para la venta $1.470 (baja 0,68%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, representa una baja de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.473,83 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.911.
Por último el dólar mayorista está $1.432,50 para la compra y $1.441,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.511,89.
