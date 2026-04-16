En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.328,44 para la compra y $1.379,34 para la venta este 16 de abril, lo que representa una baja de 0,67% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.330 y para la venta $1.380 (baja 0,36%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una suba del 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.406,23 lo que representa una suba de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.794.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.349 para la compra y $1.358 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.453,84.

Puede interesarte

Ads