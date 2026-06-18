En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.420 para la compra y $1.470,01 para la venta este 18 de junio, lo que representa una suba de 0,60% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.420 y para la venta $1.470 (sube 0,68%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, representa una suba de 0,68% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,31 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.911.

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Por último el dólar mayorista está $1.442 para la compra y $1.451 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.507,89.

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