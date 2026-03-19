En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.366,10 para la compra y $1.416,66 para la venta este 19 de marzo, lo que representa una baja de 0,11% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.421,08 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.385,50 para la compra y $1.394,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.478,64.

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Imagen: depositphotos.com

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