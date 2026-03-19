💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 19 de marzo de 2026
La divisa presenta ligeras modificaciones en sus distintas versiones. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.366,10 para la compra y $1.416,66 para la venta este 19 de marzo, lo que representa una baja de 0,11% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.421,08 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.
Por último el dólar mayorista está $1.385,50 para la compra y $1.394,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.478,64.
Imagen: depositphotos.com
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