En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.461,08 para la compra y $1.512,64 para la venta este 2 de julio, lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.460 y para la venta $1.510 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.529,77 lo que representa una suba de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.963.

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Por último el dólar mayorista está $1.479 para la compra y $1.488 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.577,09.

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