En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.398,35, para la compra y $1.450,06 para la venta este 20 de noviembre, lo que representa una suba de 1,47% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.430 (sube 1,40%).

Ads

Puede interesarte

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.452,76 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.416 para la compra y $1.425 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.491,02.

Ads