En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.287,83, para la compra y $1.329,78 para la venta este 21 de agosto, lo que representa una suba de 0,91% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.285 y para la venta $1.325 (sube 0,76%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.321,87 lo que representa una suba de 0,90% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.722,50.

Por último el dólar mayorista está $1.306 para la compra y $1.315 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.324,36.

