En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.360,20 para la compra y $1.411,66 para la venta este 21 de mayo, lo que representa una baja de 0,65% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.360 y para la venta $1.410 (baja 0,7%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.426,11 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.833.

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Por último el dólar mayorista está $1.380,50para la compra y $1.389,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.478,99.

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