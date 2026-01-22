En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.401,60 para la compra y $1.452,09 para la venta este 22 de enero, lo que representa una baja de 0,04% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (baja 0,34%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.475 para la compra y $1.495 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.458,81 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.420,50 para la compra y $1.429,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.500,14.

Puede interesarte

Imagen: https://depositphotos.com/

Ads