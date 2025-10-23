En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.464,36, para la compra y $1.518,07 para la venta este 23 de octubre, lo que representa una baja de 0,19% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.455 y para la venta $1.505 (baja 0,66%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, representa una baja de 1,61% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.533,70 lo que representa una baja de 3,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.956,50.

Por último el dólar mayorista está $1.470 para la compra y $1.479 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.551,33.

