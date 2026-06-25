💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 25 de junio de 2026
El informal se mantuvo después de la suba de los últimos días. También el oficial. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1446,12 para la compra y $1498,12 para la venta este 25 de junio, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.499,38 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.
Por último el dólar mayorista está $1.468 para la compra y $1.477 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.550,50.
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