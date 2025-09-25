En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.305,05, para la compra y $1.354,03 para la venta este 25 de septiembre, lo que representa una baja de 1,02% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.305 y para la venta $1.355 (baja 0,37%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.380,13 lo que representa una suba de 0,80% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.761,50.

Por último el dólar mayorista está $1.328 para la compra y $1.337 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.403,46.

