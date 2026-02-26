En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.378,68 para la compra y $1.429,59 para la venta este 26 de febrero, lo que representa una suba de 0,92% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.375 y para la venta $1.425 (sube 0,71%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.437,58 lo que representa una suba de 0,80% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.852,50.

Por último el dólar mayorista está $1.399 para la compra y $1.408 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.478,65.

Imagen: depositphotos

