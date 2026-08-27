💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 27 de agosto de 2026
Tanto el mayorista, referencia para el mercado, como el informal, bajaron. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.481,72 para la compra y $1.533,22 para la venta este 27 de agosto, lo que representa una suba de 0,01% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una baja de 0,64% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.536,34 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.
Por último el dólar mayorista está $1.503 para la compra y $1.512 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.598,01.
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