💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 28 de agosto de 2025
Blue: $1.350. Turista $1.748,50. Banco Nación, $1.345. MEP o Bolsa, $1.344,05.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.307,28, para la compra y $1.349,44 para la venta este 28 de agosto, lo que representa una baja de 1,56% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.305 y para la venta $1.345 (representa una baja de 1,1%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, representa una baja de 1,1% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.344,05 lo que representa una baja de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.748,50.
Por último el dólar mayorista está $1.324 para la compra y $1.333 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.347,64.
Imagen: https://depositphotos.com/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión