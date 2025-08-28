En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.307,28, para la compra y $1.349,44 para la venta este 28 de agosto, lo que representa una baja de 1,56% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.305 y para la venta $1.345 (representa una baja de 1,1%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, representa una baja de 1,1% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.344,05 lo que representa una baja de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.748,50.

Por último el dólar mayorista está $1.324 para la compra y $1.333 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.347,64.

