En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.378,96 para la compra y $1.430,45 para la venta este 28 de mayo, lo que representa una suba de 0,04% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.432,63 lo que representa una suba de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.

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Por último el dólar mayorista está $1.401 para la compra y $1.410 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.485,51.

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