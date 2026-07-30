💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este jueves 30 de julio de 2026
Se mostró a la baja tanto en el mercado oficial como el informal. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.460,72 para la compra y $1.512,02 para la venta este 30 de julio, lo que representa una baja de 0,43% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.460 y para la venta $1.510 (baja 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, representa una baja de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.508,43 lo que representa una baja de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.963.
Por último el dólar mayorista está $1.479 para la compra y $1.488 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.552,29.
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