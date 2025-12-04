En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.418,54, para la compra y $1.469,78 para la venta este 4 de diciembre, lo que representa una baja de 0,39% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.420 y para la venta $1.470 (representa una baja de 0,68%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.470 lo que representa mismo valor respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.911.

Por último el dólar mayorista está $1.435 para la compra y $1.444 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.509,29.

