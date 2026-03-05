En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.374,73 para la compra y $1.425,35 para la venta este 5 de marzo, lo que representa una baja de 0,17% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.375 y para la venta $1.425 (sube 0,35%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta, representa una baja de 1,41% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.432,98 lo que representa una suba de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.852,50.

Por último el dólar mayorista está $1.398 para la compra y $1.407 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.503.

