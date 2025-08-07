En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.297,75, para la compra y $1.339,62 para la venta este 7 de agosto, lo que representa una baja de 0,51% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.290 y para la venta $1.340 (baja 0,37%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta, representa una suba de 0,38% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.327,80 lo que representa una baja de 0,50% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.742.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.317,50 para la compra y $1.326,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.334,66.

Ads